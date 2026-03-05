Haberler

Adıyaman'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Adıyaman'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hepimiz için bağımsız gelecek' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe birçok yerel yetkili ve gönüllü katıldı.

Adıyaman'da Yeşilay Haftası dolayısıyla "Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş için Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplanıldı.

Grup, Yeşilay bayrağı ve pankartlarla cadde boyunca yürüyerek Valilik bahçesine geldi.

Burada basın açıklaması yapan Yeşilay Adıyaman Şubesi Başkanı Bahattin Tunç, Yeşilayın kurulduğu günden bu yana bağımlılığın her türüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

Etkinlikler kentte farklı çalışmalarla hafta boyu sürecek.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
ABD'den savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi

Zamanlama manidar! Yeni silah testi geçti, hedef yerle bir
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı