Adıyaman'da Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Adam Yaralandı
Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki A.G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor.
M.B.D. idaresindeki 34 ECF 409 plakalı otomobil, Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan A.G'ye (78) çarptı.
Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.