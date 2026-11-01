Adıyaman'da yardım için inen kadına otomobil çarptı, kadın hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da yardım için inen kadına otomobil çarptı, kadın hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde dün akşam meydana gelen kazada, yardım için aracından inen kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan sürücü kaçtı.
ADIYAMAN'da kazayı görünce yardım etmek için aracından inen Didem K.'ye, otomobil çarptı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AGM 855 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıktı. Bu sırada yardım etmek için 02 AGZ 291 plakalı otomobilinden inen Didem K., başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Didem K., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan sürücü kaçtı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.