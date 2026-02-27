Haberler

Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi öldü

Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman Belediyesine ait, C.T. idaresindeki 02 BB 746 plakalı vidanjör, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.

Ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı