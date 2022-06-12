Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Öndoğan - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düzenlenen  uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y.. A.D., ve A.K., üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarınn ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Y.. A.D., ve A.K.., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Besni Güncel Haberler

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