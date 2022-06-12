Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Öndoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y.. A.D., ve A.K., üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarınn ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Y.. A.D., ve A.K.., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel