Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 17 Eylül-9 Ekim arasında kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
