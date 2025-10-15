Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Kahta ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 52,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 52,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
