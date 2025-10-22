Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvılar ele geçirildi, O.K, S.V.K, R.K. ve A.İ. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, S.V.K, A.İ. tutuklandı, R.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.