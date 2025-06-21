Adıyaman'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet uçuruma yuvarlandı. Sürücü Mehmet Özçalkap ve araçtaki Mahmut Ayaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da, uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap (59) ile araçtaki Mahmut Ayaz (65), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan kara yolunda meydana geldi. Mehmet Özçalkap'ın (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 AG 354 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçtaki Mahmut Ayaz'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi'de sokak ortasında annesini darbetti; çevredekiler izlemekle yetindi

Kimse müdahale etmedi! Anneye sokak ortasında tekme ve yumruk
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.