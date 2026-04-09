Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Oyratlı köyünde tarla süren traktör sürücüsü Vakıf Önder, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan