Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde devrilen traktörde ağır yaralanan 70 yaşındaki sürücü Müslüm Dere, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cenaze otopsi işlemleri için hastaneye sevk edildi.
Müslüm Dere (70) idaresindeki plakası öğrenilmeyen traktör, Kırmacık köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Samsat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
