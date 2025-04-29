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Adıyaman'da Trafik Kazasında 6 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazasında 6 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı.

Balkar Beldesinde K.O idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil, Eren B. idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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