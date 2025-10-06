Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
H.A.Ö. idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında A.İ. idaresindeki 63 VN 226 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel