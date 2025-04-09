Adıyaman'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Park halindeki araçlar tozla kaplandı ve durum dronla havadan görüntülendi.
Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ayrıca park halindeki araçların üzerleri de tozla kaplandı.
Toz taşınımı dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel