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Adıyaman'da Toz Taşınımı Etkili Oluyor

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Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Yağmurun çamur olarak yağması sonucu vatandaşların araçları çamur damlacıklarıyla kaplandı.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan toz taşınımının devamında gelen yağmur, çamur olarak yağdı. Vatandaşların araçlarının üzeri çamur damlacıklarıyla kaplandı.

Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı, gün iç erişinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezinde gökyüzünde toz taşınımı nedeniyle toz bulutu gözle görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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