Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile çarpışan otomobildeki 14 yaşındaki Yunus Oğuzhan Badem hayatını kaybetti, babası ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Yunus Oğuzhan Badem (14) öldü, babası, sürücü Nevfel Badem (60) ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR ile Nevfel Badem'in kullandığı 27 R 8686 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Nevfel Badem ile yanındaki oğlu Yunus Oğuzhan Badem yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yunus Oğuzhan Badem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Badem'in cenazesi otopsi için morga konuldu.TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.