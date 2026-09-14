Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katılım sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.