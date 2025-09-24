Adıyaman'da Temizlik Seferberliği: Öğrenciler Çevre Bilinci Kazanıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, belediye öncülüğünde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle tüm okulları kapsayan temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında bu yıl da yaklaşık bin 500 öğrenci öğretmenleriyle birlikte hem okul bahçelerinde hem de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere, kurum ve kuruluşlarla dönem dönem ilçede temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere çevre ve doğa bilinci kazandırmak için bu yıl birlikte temizlik yaptıklarını aktaran Fırat, "Belediye olarak diğer kurum kuruluşlarla beraber yaptığımız temizlik çalışmalarında bu hafta da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullar koordineli bir şekilde temizliğe başladık. Temel amacımız öğrencilerin çevre bilincinin çevre temizliği doğal sevgisini aşılamak. Bunun yanı sıra da çocukların aynı şekilde bu temizliği çocuklardan ailelere yansıtmak." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise ilçedeki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerle temizlik çalışmaları yaptıklarını, öğrencilere empati duygusu ve çevre temizliği bilinci kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.

Öğrencilerden Zübeyde Bilgin ise çöplerin yere değil çöp kutularına atılması gerektiğini anlattı.