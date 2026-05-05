Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
H.S.K. idaresindeki 34 PPL 36 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya