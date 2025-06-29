Adıyaman'da Tarla Yangını Ormana Sıçradı, Kısa Sürede Söndürüldü

Adıyaman'da Tarla Yangını Ormana Sıçradı, Kısa Sürede Söndürüldü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Akçakaya köyünde hasat yapılan tarlada çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık 300 dönümlük alan ve bir odunluk zarar gördü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Akçakaya köyünde hasat yapılan tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 300 dönümlük alan ve köyün yakınlarında bulunan bir odunluk zarar gördü.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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