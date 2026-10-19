Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 S 0035 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 02 AGA 201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralanan 15 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Dünyayı sarsan iddia! Kim Jong-un komaya mı girdi?

Dünyayı sarsan haber! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır’ın vasiyeti hakkındaki tartışmalara yeğeni Gül Bakar'dan tepki: Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi

Vasiyet gerilimi büyüyor! Kadir İnanır'ın bir yeğeni daha ortaya çıktı
Büşra bebekten 40 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebeğin kayboluşunda büyük gizem
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası yerinden fırlayıp...

İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişme! Eski eşi İlknur D. tutuklandı

Kemikleri bahçeden çıkmıştı! Eski eş hakkında karar verildi
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Onu çok seviyorum
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar