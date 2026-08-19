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Adıyaman'da Kirveler Operasyonu: 5 Tutuklama

Adıyaman'da Kirveler Operasyonu: 5 Tutuklama
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Adıyaman'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 'Kirveler suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 1 tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

Adıyaman'da "Kirveler suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Petrol Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "Kirveler suç örgütü"ne yönelik operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yurt dışında bulunan örgüt elebaşı A.K'den aldıkları talimat doğrultusunda örgüt üyelerinin iş yerini kurşunladıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda şüpheliler T.K, S.E.Ç, D.E.Ö, M.A.K, M.C. ve M.K. gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşları T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç, M.A.K. ve M.C. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, D.E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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