Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.Ö. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şahintepesi mevkiinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada S.Ö. ile M.Y. tabancayla yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel