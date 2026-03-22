Sel suyuna kapılıp, mağaraya sığınan 4 çiftçi kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen sel olayında 4 çiftçi, traktörleriyle geçmeye çalışırken sel sularına kapıldılar. Yüzerek bir mağaraya sığınan çiftçiler, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bildirilen çiftçiler güvenli bölgeye götürüldü.
Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmek istedi. Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından 4 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Çiftçiler, sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edildi. 4 çiftçinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.