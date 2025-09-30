Haberler

Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, M.E. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 06 DGD 786 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
