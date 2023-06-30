Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman yüklü kamyon alev alarak yandı. Kamyon sürücüsü durarak yardım istedi ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman yüklü kamyon alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Özkan Ölez idaresindeki 27 AGR 692 plakalı kamyon, Belören Beldesi yol kavşağında kamyonunun üzerinde bulunan saman balyaları alev aldı. Henüz belirlenmeyen nedenlerden dolayı çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine kamyon sürücüsü Özkan Ölez kamyonunu durdurarak yardım istedi. Kısa surede olay yerine gelen Gölbaşı belediyesi itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda samanlar küle dönerken tırda ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.