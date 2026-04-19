Haberler

Adıyaman'da sağanak sonrası zemin katta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası bir apartmanın zemin katındaki 3 dairede mahsur kalan 15 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kayalık Mahallesi 24101. Sokak'ta bulunan Çiçek Apartmanı'nın zemin katındaki 3 daireyi su bastı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, zemin kattaki dairelerin pencerelerini kırarak içeride mahsur kalan 15 kişiyi tahliye etti.

Dairelerde biriken yağmur suyu ve balçık ise belediye ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."