Adıyaman'da sağanak akşam etkisini artırdı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Adıyaman'da sağanak akşam etkisini artırdı, bazı ev ve iş yerlerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da akşam saatlerinde sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte zaman zaman güçlükle ilerlerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.
Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
Kaynak: AA