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ADIYAMAN'DA ROMA DÖNEMİNDEN ODA MEZARLARI VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Güncel Haberler

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı. İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Roma Güncel Haberler

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