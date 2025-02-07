Adıyaman'da PKK/KCK Hükümlüsü Yakalandı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.