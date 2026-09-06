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Adıyaman’da pastanede çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman’da pastanede çıkan yangın söndürüldü
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ADIYAMAN’da bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ADIYAMAN'da bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hoca Ömer Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir pastaneden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye erleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını 30 dakikada söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında pastanede zarar oluştu.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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