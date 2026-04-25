Adıyaman'da parçalanmış halde yavru kedi bulundu

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, apartmanın girişinde parçalanmış halde yavru bir kedi bulundu.

Olay, öğleden sonra Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem konutları girişinde yavru kediyi parçalanmış halde görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından parçalanmış halde bulunan kedi yavrusunu Besni Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen belediye görevlileri tarafından yapılan incelemenin ardından yavru kedinin parçaları incelenmek üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri kedinin kişi veya kişiler tarafından parçalanmış olabileceği şüphesiyle çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

