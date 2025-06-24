Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 8 Yaralı

Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 8 Yaralı
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Adıyaman-Gölbaşı kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 02 FT 605 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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