Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.S. idaresindeki 02 AGH 442 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
