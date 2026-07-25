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Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf D. idaresindeki 61 AGL 449 plakalı hafif ticari araç ile Coşkun A. yönetimindeki 46 ZD 666 plakalı otomobil, Haydarlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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