Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında yer alan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ş.E. idaresindeki 02 HU 568 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
