Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.Ö.S. idaresindeki 46 AEJ 901 plakalı otomobil, Habibler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya