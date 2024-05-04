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Adıyaman'da 'Orman Benim' kampanyası ile orman temizliği yapıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde, 'Orman Benim' kampanyası kapsamında orman temizliği yapıldı. Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarının önlenmesi ve çevreye olan zararların en aza indirilmesi amaçlandı. Besni ilçesinde de atık ve çöplerin toplanmasıyla temiz çevre ve yangın önleme vurgusu yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerine "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman temizliği yapıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası Gölbaşı Kaymakamlığının organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Ozan Köyünde düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Besni ilçesinde de Taşlıyazı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda atık ve çöpler el birliğiyle toplanarak temiz çevre ve yangınları önleme vurgusu yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Gölbaşı Besni Çevre Güncel Haberler

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