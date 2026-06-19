Haberler

Adıyaman'da öğretmenlere yapay zeka destekli proje yazma eğitimi verildi

Adıyaman'da öğretmenlere yapay zeka destekli proje yazma eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Proje Akademisi iş birliğiyle düzenlenen üç günlük 'Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi' tamamlandı. Öğretmenler, proje yazımında yapay zeka araçlarını kullanmayı uygulamalı olarak öğrendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Öğretmen Proje Akademisi tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi" tamamlandı.

Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde üç gün süren eğitim programında öğretmenlere proje fikri geliştirme, ihtiyaç analizi, amaç ve hedef belirleme, faaliyet planlama, sürdürülebilirlik, yaygın etki oluşturma ve yapay zeka araçlarının proje yazımında kullanımı konularında uygulamalı eğitim verildi.

Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger tarafından verilen eğitimde katılımcılar, yapay zeka destekli araçlarla proje metni hazırlama, fikir geliştirme ve başvuru dosyası oluşturma süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerin proje hazırlama becerilerini geliştirmeyi ve yapay zeka teknolojilerinin eğitimde etkin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Program sonunda katılımcılara belge verildi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

Yok böyle kavga! Savurduğu küfürler mahalleyi ayağa kaldırdı
Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu

Spor gündemini sallayan görüntü

İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz

İş insanı Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

İBB yönetici Erhan Karaal'ı kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar