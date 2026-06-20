Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu
Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu', Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda konser verdi. Koro Şefi Burak Kaya yönetimindeki öğretmenler türküler ve ezgiler seslendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, etkinliğin 2025-2026 eğitim öğretim yılının son sanatsal faaliyeti olduğunu belirterek öğretmenlere çiçek takdim etti.
Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' konser verdi.
Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde öğretmenler, çeşitli türküler seslendirdi.
Koro Şefi Burak Kaya yönetimindeki öğretmenler, seslendirdikleri türküler ve ezgilerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, notaların birleştirici ve iyileştirici gücüyle 2025-2026 eğitim öğretim yılının son sanatsal faaliyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve öğretmenlere çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş