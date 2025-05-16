Adıyaman'da Öğrencilerden Kukla ile Kültürel Canlandırma

Adıyaman'da Öğrencilerden Kukla ile Kültürel Canlandırma
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Adıyaman'da 572 öğrenci ve anneleri, atık kağıt ve kumaşlardan yaptıkları kuklalar ile Adıyaman ve Anadolu kültürünü canlandırdı. Farklı temalarla hazırlanan kuklaların sergisi, Kommagene Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri bekliyor.

Adıyaman ve Anadolu kültürü kuklalarda canlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 572 öğrenci ve anneleri atık kağıt ve kumaşlardan yaptıkları kuklalar ile Adıyaman ve Anadolu kültürünü canlandırdı.

Nene Hatun, Malazgirt, Sümer ve Pınar Anaokulundan toplam 572 öğrenci ve anneleri 4 haftalık çalışmanın sonunda '1 Tutam kağıt, 1 dünya kukla' moddosuyla kuklaları hazırladı. Hazırlanan 572 kukla için yaklaşık 15 kilogram atık kağıt, 5 kilogram kumaş kullanıldı. Atık kağıtlar çocuklar ve annelerinin hayal gücüyle kuklaya dönüşürken, doğaya katkı sağlandı.

Adıyaman'ın yöresel, foklorik kıyafetleri ve kültürünün yanı sıra Anadolu kültürü yapılan kuklalarda canlandı. Bunun yanında çocukların izledikleri çizgi film karakterleri, kitaplarda ki kahramanlarında kuklaları yapıldı.

Yapılan eserlerin yer aldığı sergi Kommagene Kültür Merkezi'nde 4 gün boyunca gezilebilecek.

Sergiyle ilgili bilgi veren Malazgirt Anaokulu Müdürü Benhur Devran, "Bu sergide 572 öğrenci ve 572 velinin katılımıyla yaklaşık olarak 15 kilogram atık kağıt ve 5 kilogram kumaşlar kuklalara dönüştürülerek yeniden kullanıldı. Böylelikle hem doğaya katkı sunmuş olduk hem de kuklalarla bir öğrenme metaryali hazırlamış olduk. Kendi yaşamlarında, okudukları hikaye kitaplarının içinde, yada izlediği bir çizgi filmde onu etkileyen karakterler neler ise bunların ortaya çıktığını gördük. Bizim kültürümüze ait belirli kompozisyonlar var, bunları özellikle sergilemek istedik. Mesela Adıyaman'ın geleneksel düğün sahnesini anlatan bir kompozisyonumuz var. Anadolu tarım kültüründen bir kesiti görebileceğiniz bir kompozisyonumuz var. Anadolu masallarına çok önem veriyoruz, masal anlatan bir ninemizin olduğu bir bölümümüz var. Komşuluk ilişkileri bizim için çok önemli biliyorsunuz ki birbirimizle her an için irtibatta olduğumuz ve bir komşuluk ilişkilerini anlatan kompozisyonumuz var. Gelin temasını işlediğimiz bir kompozisyonunuz var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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