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Adıyaman'da gençler ve yaşlılar aynı etkinlikte buluştu

Adıyaman'da gençler ve yaşlılar aynı etkinlikte buluştu
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İçişleri Bakanlığı destekli 'O Gönüllü Sensin' projesi kapsamında Adıyaman'da 30 genç ve 30 yaşlı bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, kuşaklar arası iletişim güçlendirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "O Gönüllü Sensin" Projesi kapsamında Adıyaman'da 30 genç ve 30 yaşlı bir araya geldi.

Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından yürütülen proje kapsamında Eğri Çayı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, gençler ve yaşlılar hayata dair deneyimlerini ve bakış açılarını paylaştı.

ADEKS Başkanı Abdurrahman Şahin, amaçlarının kuşaklar arasında iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtirken, Proje Koordinatörü Zeynal Şenlik ise proje kapsamında gönüllülük eğitimleri, kütüphane oluşturma ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Etkinlikte gençler, yaşlılara çeşitli sorular yönelterek sohbet etti.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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