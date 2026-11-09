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Adıyaman'da Mustafa Hacı Çeliker, bağ evine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor

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Adıyaman'da Mustafa Hacı Çeliker, bağ evine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor
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Adıyaman'ın merkezine bağlı Kıvırcık köyünde yaşayan Mustafa Hacı Çeliker, artan yemeklerle kedileri beslerken fark ettiği tilkiyi zamanla elleriyle beslemeye başladı. Çeliker, her gün aynı noktaya gelen tilkinin giderkenki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ADIYAMAN'da Mustafa Hacı Çeliker, aç kalan ve her gün bağ evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Merkeze bağlı Kıvırcık köyünde yaşayan Mustafa Hacı Çeliker, artan yemeklerle bahçedeki kedileri beslerken bir tilkinin de zaman zaman yaklaştığını fark etti. Çeliker, zamanla tilkiyi de beslemeye başladı. Neredeyse her gün aynı noktaya gelen tilki, beslendikten sonra giderken, Mustafa Hacı Çeliker o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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