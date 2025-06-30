Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adıyaman-Çelikhan kara yolunda, plakasız motosikletin devrilmesi sonucu Serhat Özel hayatını kaybetti, D.Ü ise yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Serhat Özel idaresindeki plakasız motosiklet, Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Özel, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan ve yaralanan D.Ü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Özel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel