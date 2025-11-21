Adıyaman'da Motosiklet Denetimi: 80 Sürücüye Cezai İşlem
Adıyaman'da polis ekipleri, motosikletlerde kask kullanımını artırmak ve trafik kurallarına uyumu sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 80 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan sürücülere para cezası kesildi.
Motosikletlerde kask kullanımının arttırılması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kentte trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde denetim yaptı.
Denetimler kapsamında yaklaşık 80 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Belgeleri eksik olan ve çeşitli kusurları bulunan sürücülere para cezası kesildi.
