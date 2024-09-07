Adıyaman'da motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi tedavi altına alındı
M.D. Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motorlu testereyle odunları keserken sol ayağından yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
M.D. Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motorlu testereyle odunları kestiği sıradağa sol ayağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.