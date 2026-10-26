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Adıyaman'da merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti

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Adıyaman'da merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti
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Adıyaman'da 19 Ekim'de Atatürk Bulvarı yakınındaki inşaatta merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi, 6 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın merdiven boşluğundan düşen İzzettin Neddef (18), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Ekim'de Atatürk Bulvarı'ndaki Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan yabancı uyruklu İzzettin Neddef, henüz bilinmeyen bir nedenle merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Neddef, 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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