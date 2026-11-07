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Adıyaman'da Mehmet B., tartıştığı Mehmet P.'yi balta ile ağır yaraladı

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Adıyaman'da Mehmet B., tartıştığı Mehmet P.'yi balta ile ağır yaraladı
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Adıyaman'da Mehmet B. ile Mehmet P. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet B., Mehmet P.'yi balta ile yaraladı. Ensesine aldığı darbeyle ağır yaralanan Mehmet P., kent merkezinde polisin fark etmesiyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN'da Mehmet B., tartıştığı Mehmet P.'yi balta ile yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet B. ile Mehmet P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mehmet B., Mehmet P.'ye balta ile vurdu. Ensesine aldığı balta darbesi sonucu ağır yaralanan Mehmet P., kendi aracıyla kent merkezine geldi. Burada polis ekipleri yaralıyı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Mehmet P., gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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