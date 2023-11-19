Adıyaman'da köpeğe çarpan otomobil alev aldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 BN 011 plakalı otomobil, Besni-Gölbaşı yol ayrımı yakınlarında aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Ardından araç alev aldı.
Çevredeki sürücülerin yardımıyla söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel