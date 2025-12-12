Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, 4 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.